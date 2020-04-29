Коронавирус может повлиять на подготовку «КАМАЗ-мастер» к ралли «Дакар-2021»

Ситуация с самоизоляцией из-за коронавируса может повлиять на подготовку «КАМАЗ-мастер» к следующему ралли-марафону «Дакар-2021». Об этом в прямом эфире в разговоре с болельщиками сообщил пилот татарстанской команды Дмитрий Сотников.

«Сейчас пока сложно подробно говорить о каких-то новинках. Все наши планы по изменениям связаны с боевыми испытаниями. Все зависит от того, в насколько полном объеме нам удастся испытать к «Дакару» изменения в конструкции. Даже если получится, то все изменения вы увидите только к «Дакару», — заявил Сотников.

Напомним, «КАМАЗ-мастер» является действующим победителем ралли-марафона «Дакар-2020». На прошедшей в начале года гонке первое место занял экипаж Андрея Каргинова.