Новости общества

11:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

С начала года в республиканскую экологическую приемную РТ поступило 1,8 тыс. обращений

10:55, 29.04.2020
С начала года в республиканскую экологическую приемную РТ поступило 1,8 тыс. обращений
Фото: Ольга Плешкова

В республиканскую общественную экологическую приемную с начала года поступило свыше 1,8 тыс. обращений граждан. Прокуратура возбудила четыре уголовных дела по факту причинения вреда окружающей среде.

Напомним, что в этом году пресекли свыше 1,9 тыс. нарушений природоохранного законодательства, более 700 из них — в области обращения с отходами производства.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров