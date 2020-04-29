С начала года в республиканскую экологическую приемную РТ поступило 1,8 тыс. обращений

Фото: Ольга Плешкова

В республиканскую общественную экологическую приемную с начала года поступило свыше 1,8 тыс. обращений граждан. Прокуратура возбудила четыре уголовных дела по факту причинения вреда окружающей среде.

Напомним, что в этом году пресекли свыше 1,9 тыс. нарушений природоохранного законодательства, более 700 из них — в области обращения с отходами производства.