В Уфе обрушился исторический «Дом Тихониных»

В Уфе обрушилась стена построенного на рубеже 19 и 20 веков «Дома Тихониных». Объект разрушился около 16:00 по местному времени.

Очевидцы считают, что причиной обрушения стали строительные работы, которые ведет неподалеку компания «СтройТЭК».

«С прошлого года застройщик квартала неоднократно обращался в администрацию Уфы с заявлением о предоставлении Дома Тихониных ему для реставрации. Однако администрация ни отдает Дом Тихониных застройщику, ни выставляет памятник на торги по программе реставрации с возможностью последующей аренды 1 рубль за 1 квадрат в месяц», — приводит слова активистки движения «АрхЗащита Уфы» Эльзы Маулимшиной ufa1.ru.

Напомним, что в Уфе известна история противостояния градозащитников со «СтройТЭКом». Застройщик начал земляные работы на расстоянии меньше метра от памятника, находящегося в муниципальной собственности, создав угрозу его обрушения. За этим последовали установления и снятия статуса исторического памятника.