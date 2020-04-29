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Российские ученые вывели светящийся табак

03:31, 29.04.2020
Российские ученые вывели светящийся табак
Фото: Tatiana Mitiouchkina et al. / Nature Biotechnology, 2020

Исследователи из Института биоорганической химии РАН смогли вырастить биолюминисцентные растения. Пока мягкий свет исходит только от ростков табака, но в скором времени ученые рассчитывают «зажечь» петунию, орхидею или розу.

«Кофейная кислота есть во всех растениях, поэтому светиться, в принципе, можно заставить любое», — приводит N+1 слова одного из авторов эксперимента Ильи Ямпольского.

Он подчеркнул, что растения светятся достаточно сильно, чтобы в темноте различить все предметы в комнате.

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