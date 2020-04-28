«Ак Барс» проведет поединок против «Трактора» по CS:GO

Хоккеисты «Ак Барса» проведут матч по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive против игроков челябинского «Трактора», сообщает киберспортивная студия RuHub.

Уже известно, что за казанскую команду сыграют Никита Лямкин, Камиль Фазылзянов, Михаил Фисенко, Артем Галимов и Иван Емец. Состав участников со стороны «Трактора» опубликуют чуть позже.

Челябинский клуб уже анонсировал поединок в своих социальных сетях.

«В этом сезоне «барсы» оказались сильнее на льду, и теперь у «Трактора» есть возможность взять реванш, расстреляв противника. Матч пройдет по системе bo3 — до победы одной из команд на двух картах», — говорится в сообщении клуба.

Прямая трансляция битвы состоится 30 апреля в 20:00 (по Москве) на сервисе Twitch на канале RuHub.