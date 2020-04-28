Прокуратура Татарстана утвердила обвинение Ливаде в хищении у дольщиков 2,5 млрд рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей ООО «ФОН» и ООО «ФОН-Ривьера», которые обвиняются в хищении у дольщиков 2,5 млрд рублей. Напомним, что по этому делу проходит бенефициар этих стройкомпаний Анатолий Ливада.

По версии следствия, руководители компаний через подконтрольную фирму «Персона+» вывели деньги 1306 дольщиков. В итоге они смогли похитить более 2,5 млрд рублей.

«Они вводили покупателей в заблуждение, скрывая сведения о том, что разрешения на строительство части многоквартирных домов отсутствуют, а полученные от них средства будут расходоваться на строительство других объектов», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ново-Савиновский райсуд Казани.

Напомним, в феврале Верховный суд РТ продлил домашний арест Ливаде именно по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей.