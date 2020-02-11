Верховный суд Татарстана продлил домашний арест Анатолию Ливаде
Во вторник Верховный суд РТ решил продлить срок домашнего ареста бывшему главе строительной компании «ФОН» Анатолию Ливаде.
Мера пресечения продлена до 12 мая, сообщает пресс-служба ВС РТ.
Напомним, что Ливаду обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — 2,5 млрд рублей. Бывшего главу «ФОНа» заключили под стражу 29 марта 2017 года.
В декабре 2019 года конкурсный управляющий обанкротившегося застройщика потребовал привлечь Ливаду к субсидиарной ответственности.ОбществоПроисшествия Татарстан
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