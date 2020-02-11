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Верховный суд Татарстана продлил домашний арест Анатолию Ливаде

14:38, 11.02.2020
Верховный суд Татарстана продлил домашний арест Анатолию Ливаде
Фото: realnoevremya.ru

Во вторник Верховный суд РТ решил продлить срок домашнего ареста бывшему главе строительной компании «ФОН» Анатолию Ливаде.

Мера пресечения продлена до 12 мая, сообщает пресс-служба ВС РТ.

Напомним, что Ливаду обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — 2,5 млрд рублей. Бывшего главу «ФОНа» заключили под стражу 29 марта 2017 года.

В декабре 2019 года конкурсный управляющий обанкротившегося застройщика потребовал привлечь Ливаду к субсидиарной ответственности.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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