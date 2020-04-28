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В КХТИ рассказали о заразившемся COVID-19 студенте из Вьетнама

18:05, 28.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В КХТИ рассказали о заразившемся COVID-19 студенте из Вьетнама
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В КНИТУ-КХТИ рассказали «Реальному времени» подробности о заражении студента из Вьетнама коронавирусной инфекцией. В воскресенье, 26 апреля, его госпитализировали в горбольницу №7 с повышенной температурой.

Сегодня, 28 апреля, у пациента был подтвержден положительный результат теста на COVID-19, сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что в общежитии провели дезинфекцию, ужесточили пропускной режим, мониторинг здоровья всех проживающих продолжается.

Напомним, что за прошедшие сутки в Татарстане выявлено еще 65 случаев заражения коронавирусом. При этом в республике скончался первый пациент с COVID-19.

ОбществоМедицинаОбразование Татарстан
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