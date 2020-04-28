В России подготовят рекомендации поэтапного выхода из режима самоизоляции

В России подготовят план поэтапного выхода из режима самоизоляции. Об этом объявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями регионов России.

Он отметил, что во всех регионах ситуация и вход в режим ограничений разные.

«И мы должны это учитывать. Равно как и то, что когда во всей стране пик эпидемии будет преодолен, то в отдельных регионах этого не будет. Поэтому впереди сложный и трудный путь: одномоментно принимать решения по всей стране нельзя. Чтобы не растерять все то, чего мы такими усилиями добились в последние недели», — отметил Путин.

В этой связи президент поручил правительству и Роспотребнадзору до 5 мая подготовить критерии (параметры) последовательных шагов по выходу из текущего режима ограничений.