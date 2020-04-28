СМИ назвали ключевого фигуранта дела о сбитом над Донбассом «боинге» — это замглавы Пограничной службы ФСБ

Фото: скриншот видео youtube.com

The Insider и Bellingcat идентифицировали одного из ключевых фигурантов дела о сбитом над Донбассом «боинге» Малайзийских авиалиний в июле 2014 года. По их версии — это заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ генерал-полковник Андрей Бурлак.

В телефонных переговорах, опубликованных в ноябре прошлого года объединенной следственной группой по делу MH17, фигурировали Александр Бородай (на тот момент глава правительства непризнанной Донецкой народной республики) и Владислав Сурков (на тот момент помощник президента РФ), а также упоминались фамилии главы ФСБ Александра Бортникова и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В разговорах Бурлак фигурирует как «Владимир Иванович». По информации The Insider, «Владимир Иванович» играл ключевую роль в курировании военных действий на Донбассе и согласовании передвижения вооружений через российско-украинскую границу.

Напомним, пассажирский самолет компании Malaysia Airlines разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Расследованием обстоятельств случившегося занималась международная группа экспертов, Россия в ней представлена не была. Представитель Международной следственной группы заявил, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший «Боинг» MH17 Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.

