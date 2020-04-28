В Татарстане за сутки выписано 873 административных протокола

Фото: оперштаб РТ

В Татарстане за сутки выписано 873 административных протокола за нарушение самоизоляции. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в РТ.

Всего выявлено 14 983 административных правонарушения с начала действия режима. Возбуждено 14 уголовных дел за обращение незарегистрированных медицинских изделий и подделку справок. Приостановлена деятельность двух юридических лиц.

Из Москвы и Санкт-Петербурга прибыли 2 808 (164 за сутки) человек, других регионов страны — 1 027 (186 за сутки) человек. Проверено 1 640 154 граждан и 1 584 606 транспортных средств. Также 37 106 (545 за сутки) транспортных средств не пустили на территорию республики.

