Кардиопациентам в РТ перестали выдавать бесплатные лекарства

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Власти Татарстана временно ограничили выдачу бесплатных лекарств, предназначенных для пациентов с заболеваниями сердца. Документ опубликован на сайте Кабинета министров РТ.

Медикаменты получали кардиопациенты, которые ранее перенесли инфаркт миокарда, операции протезирования и пластики клапанов сердца, аортокоронарное шунтирование, операции баллонной вазодилятации и установки стента в сосуд. При амбулаторном лечении лекарства пациентам выдавали безвозмездно. Теперь до 31 декабря 2022 года медикаменты исключены из перечня болезней, при которых врачи могут выписывать бесплатные лекарства, говорится в документе.

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