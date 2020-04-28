В Татарстане планируют реализовать проект по обращению ртутьсодержащими отходами

В Татарстане в рамках исполнения соглашения о сотрудничестве в части создания условий по безопасному обращению с отходами I и II классов опасности планируется реализация пилотного проекта о обращению с ртутьсодержащими радиоактивными отходами. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабинета министров.

Согласно документу, власти должны подготовить и утвердить план мероприятий по реализации проекта. Контроль возложен на Министерство экологии республики Татарстан.