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В Татарстане планируют реализовать проект по обращению ртутьсодержащими отходами

08:19, 28.04.2020

В Татарстане в рамках исполнения соглашения о сотрудничестве в части создания условий по безопасному обращению с отходами I и II классов опасности планируется реализация пилотного проекта о обращению с ртутьсодержащими радиоактивными отходами. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабинета министров.

Согласно документу, власти должны подготовить и утвердить план мероприятий по реализации проекта. Контроль возложен на Министерство экологии республики Татарстан.

Общество Татарстан
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