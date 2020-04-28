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Аптеки могут обязать продавать медицинские маски

06:20, 28.04.2020
Аптеки могут обязать продавать медицинские маски
Фото: Реальное время

Правительство РФ может обязать аптечные сети продавать медицинские или гигиенические маски. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По словам Евтухова, может быть составлен нормативный акт, который поручит аптекам в обязательном порядке иметь в ассортименте маски. Сейчас аптеки неохотно закупают гигиенические маски.

«Есть спрос у населения на то, чтобы купить маску не в торговой сети, а все-таки непосредственно в профильном учреждении», — сказал Евтухов в эфире «Россия-24».

Ранее член Совета Федерации Инна Святенко, возглавляющая социальный комитет верхней палаты парламента, призвала торговые сети продавать медицинские маски по себестоимости.

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