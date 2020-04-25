В Совфеде призвали торговые сети продавать маски по себестоимости

Член Совета Федерации Инна Святенко, возглавляющая социальный комитет верхней палаты парламента, призвала торговые сети продавать медицинские маски по себестоимости.

Она добавила, что ряд крупных магазинов перестали пускать посетителей без масок.

«Требовать от покупателей обязательного наличия маски и других средств индивидуальной защиты незаконно, однако сейчас мы находимся в режиме повышенной готовности, и в ситуации с распространением коронавирусной инфекции ношение маски является дополнительным и важным средством защиты», — приводит «РИА Новости» слова сенатора.

Напомним, что в Татарстане ношение масок в магазинах и общественном транспорте признали обязательным. «Реальное время» провело исследование доступности масок в Казани и выяснило, что найти их можно только в 30% аптек.