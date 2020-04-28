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В Татарстане ожидается гроза и ветер до 24 м/с

05:34, 28.04.2020
В Татарстане ожидается гроза и ветер до 24 м/с
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 28 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен дождь, в отдельных районах сильный, местами гроза.

Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный умеренный, днем сильный, порывами 15—20 м/с, местами до 24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 7—12 градусов выше ноля, в восточных районах республики может достигать +17°С. В Казани синоптики прогнозируют от +10°С до +12°С. В Набережных Челнах воздух прогреется до 12—17 градусов тепла.

Общество Татарстан
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