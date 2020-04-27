Эксперты обновили прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в Татарстане

Аналитики компании InnoStage по-прежнему уверены, что пик заболеваемости COVID-19 в Татарстане наступит 28 мая. По их подсчетам, при худшем сценарии в республике количество случаев заражения коронавирусной инфекцией достигнет отметки в 24 275.

Такое развитие событий возможно при отсутствии мер противодействия пандемии, говорится в исследовании.

При этом если меры будут приниматься, но не будут действовать должным образом, то в Татарстане заразится 10 422 человека. Если же все принятые меры будут эффективными, то республику ожидает только 6 811 пациентов с COVID-19, считают в компании.

При этом напомним, что по подсчетам экспертов в Татарстане неуклонно падает индекс самоизоляции.