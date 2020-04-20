«Татнефть» готова снизить добычу уже в мае

«Татнефть» готова снижать добычу нефти по соглашению России и ОПЕК+. Компания может начать программу сокращения уже в мае.

Об этом заявил гендиректор компании Наиль Маганов, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что если российские нефтяные компании будут сокращать свою добычу пропорционально доле в общих объемах, то «Татнефти» придется урезать ее на 0,1 млн баррелей в сутки.

Напомним, что сегодня прошло совещание совета директоров компании. На нем было принято решение не доплачивать дивиденды за 2019 год.