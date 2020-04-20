«Татнефть» готова снизить добычу уже в мае
«Татнефть» готова снижать добычу нефти по соглашению России и ОПЕК+. Компания может начать программу сокращения уже в мае.
Об этом заявил гендиректор компании Наиль Маганов, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что если российские нефтяные компании будут сокращать свою добычу пропорционально доле в общих объемах, то «Татнефти» придется урезать ее на 0,1 млн баррелей в сутки.
Напомним, что сегодня прошло совещание совета директоров компании. На нем было принято решение не доплачивать дивиденды за 2019 год.ПромышленностьНефть Татарстан
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