Сингапурские ученые спрогнозировали дату окончания эпидемии коронавируса в России

Исследователи из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) на основе анализа данных предсказали, что окончание ситуации с распространением коронавируса в России произойдет в июле этого года.

Так, ситуация с распространением инфекцией завершится на 97% к 20 мая. К 28 мая ситуация разрешится уже на 99%, а 100% ее окончание прогнозируется на 20 июля.

При этом ученые обращают внимание на то, что «поворотный момент» в ситуации с распространением коронавируса в России уже позади — он, согласно отчету, произошел 24 апреля.

По мнению исследователей, пик ситуации с COVID-19 в Китае произошел уже 9 апреля.

Также, согласно исследованиям ученых, в США ситуация завершится 27 августа, в Германии и Франции — 1 и 5 августа соответственно. 14 августа — ситуация с коронавирусом завершится в Великобритании, передает «РИА Новости».

Напомним, за последние сутки в России зафиксировано 6 198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев достигло 87 147. Из них 7 346 пациентов уже выздоровели, 794 случая завершились летальным исходом.

