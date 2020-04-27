Экс-капитан «Ак Барса» может перейти в «Авангард»

Бывший капитан «Ак Барса» Александр Свитов в ближайшее время может стать игроком омского «Авангарда», сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По данным источника, стороны достигли предварительного соглашения.

37-летний Свитов прошедший сезон провел в ярославском «Локомотиве», где в 40 матчах набрал 12 (2+10) очков. Ранее он был капитаном казанского «Ак Барса», в том числе в сезоне 2017/18 годов, когда команда в третий раз в своей истории выиграла Кубок Гагарина.

Напомним, ранее стало известно, что нападающий Михаил Фисенко продлил контракт с казанцами на два года.