Более полутора миллиона граждан проверено с начала периода самоизоляции

Полицейские выписали 14 110 протокола с начала режима самоизоляции, 754 административных правонарушений зафиксировано за сутки. Об этом говорят данные штаба по борьбе с коронавирусом в РТ.

Всего выявлено нарушений:

— ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ — 729 (1 за сутки);

— ст. 20.6 КоАП РФ — 11 849 (740 за сутки);

— ст. 13.15 КоАП РФ — 31 (1 за сутки);

— ст. 5.35 КоАП РФ –348 (12 за сутки).

Также заведено четыре уголовных дел за обращение незарегистрированных лекарственных средств, а также подделку справок.

Проверено более полутора миллионов (1 571 325) граждан и транспортных средств (1 514 806). Пресечен проезд 36 561 автомобиля.

