Прибывших из-за рубежа туристов из РТ отправили в обсерватор, одна женщина направлена в стационар

Фото: пресс-служба президента РТ

Прибывших татарстанских туристов отправили на двухнедельную обсервацию. О том, где они проведут ближайшие 14 дней, рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом в РТ.

Как сообщает пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова, 27 человек, прилетевших из Денпасара (Бали) доставлены на двухнедельную обсервацию в санаторий «Васильевский». Еще четыре человека, прибывших из Дубая (ОАЭ), доставлены на двухнедельную обсервацию в Заречье.

Среди пассажиров рейса из Дубая есть беременная женщина, она в целях безопасности здоровья направлена в стационар.

