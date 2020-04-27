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Прибывших из-за рубежа туристов из РТ отправили в обсерватор, одна женщина направлена в стационар

09:31, 27.04.2020 1
Прибывших из-за рубежа туристов из РТ отправили в обсерватор, одна женщина направлена в стационар
Фото: пресс-служба президента РТ

Прибывших татарстанских туристов отправили на двухнедельную обсервацию. О том, где они проведут ближайшие 14 дней, рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом в РТ.

Как сообщает пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова, 27 человек, прилетевших из Денпасара (Бали) доставлены на двухнедельную обсервацию в санаторий «Васильевский». Еще четыре человека, прибывших из Дубая (ОАЭ), доставлены на двухнедельную обсервацию в Заречье.

Среди пассажиров рейса из Дубая есть беременная женщина, она в целях безопасности здоровья направлена в стационар.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:42
    Карантин и самоизоляция не для всех получается? Кто-то продолжает кататься развлекаться. Власти все угомониться не могут. Со своими вывозами. Щепетильные слишком видимо свои. Для простых людей давно все закрыто.
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