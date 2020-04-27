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Вывозной рейс с татарстанскими туристами из Индии приземлился в Нижнем Новгороде

06:19, 27.04.2020
Вывозной рейс с татарстанскими туристами из Индии приземлился в Нижнем Новгороде
Фото: realnoevremya.ru

В Нижний Новогород прибыл самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по вывозному рейсу Гоа — Уфа — Нижний Новгород. На борту находились и жители Татарстана.

Самолет прибыл в 05.04 утра. На борту находились 162 человека. Кроме татарстанцев, там также находятся жители Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Башкирии, Марий Эл, Удмуртии и Пермского края. Прибывших поместят в обсерватор.

Ранее в Самаре приземлился вывозной рейс авиакомпании «Россия» из Денпасара (Бали, Индонезия).

Общество Татарстан
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