Вывозной рейс с татарстанскими туристами из Индии приземлился в Нижнем Новгороде
В Нижний Новогород прибыл самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по вывозному рейсу Гоа — Уфа — Нижний Новгород. На борту находились и жители Татарстана.
Самолет прибыл в 05.04 утра. На борту находились 162 человека. Кроме татарстанцев, там также находятся жители Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Башкирии, Марий Эл, Удмуртии и Пермского края. Прибывших поместят в обсерватор.
Ранее в Самаре приземлился вывозной рейс авиакомпании «Россия» из Денпасара (Бали, Индонезия).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым