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Синоптики Татарстана вновь прогнозируют грозу и сильный ветер

06:34, 26.04.2020
Синоптики Татарстана вновь прогнозируют грозу и сильный ветер
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 26 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами возможен дождь, местами гроза.

Ветер южный, юго-западный 8—13 м/с, локально порывы могут достигать 24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +15°С до +20°С. В Казани метеорологи обещают от +16°С до +18°С. В Набережных Челнах температура составит 17—20 градусов тепла.

Общество Татарстан
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