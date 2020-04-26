Синоптики Татарстана вновь прогнозируют грозу и сильный ветер
В воскресенье, 26 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами возможен дождь, местами гроза.
Ветер южный, юго-западный 8—13 м/с, локально порывы могут достигать 24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем от +15°С до +20°С. В Казани метеорологи обещают от +16°С до +18°С. В Набережных Челнах температура составит 17—20 градусов тепла.Общество Татарстан
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