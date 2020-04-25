В Татарстане будут выпускать до 37 млн масок в месяц

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На крупнейших предприятиях Татарстана с 27 по 29 апреля запустят новые линии по производству медицинских масок. Общий объем производства с учетом этого составит 37,45 млн штук в месяц, сообщил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на республиканском совещании в Доме правительства РТ.

Большинство предприятий уже получило необходимое оборудование и ожидает пусконаладочных работ, передает пресс-служба главы РТ.

За последнюю неделю произведено 700 тонн продукции. С учетом ввода в эксплуатацию второй линии розлива на предприятии АО «Аромат» мощность производства санитайзеров увеличена за неделю вдвое.

Ранее министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов рассказал, что дефицит масок должен быть преодолен до конца апреля.