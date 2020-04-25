Врач объяснил скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов заявил, что скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости.

В течение последней недели ежедневный прирост заболевших коронавирусом в России колебался в пределах от 4,2 до 6 тысяч человек.

Также Сапронов не исключил, что плато эпидемии в России наступит к концу мая или чуть раньше и заболеваемость COVID-19 «скоро пойдет на спад», пишет РБК.

Ранее в Минздраве Татарстана спрогнозировали рост числа заболевших в ближайшие 2 недели.