Новости общества

10:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Врач объяснил скачки в динамике заражения коронавирусом в России

10:37, 25.04.2020
Врач объяснил скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Фото: realnoevremya.ru

Глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов заявил, что скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости.

В течение последней недели ежедневный прирост заболевших коронавирусом в России колебался в пределах от 4,2 до 6 тысяч человек.

Также Сапронов не исключил, что плато эпидемии в России наступит к концу мая или чуть раньше и заболеваемость COVID-19 «скоро пойдет на спад», пишет РБК.

Ранее в Минздраве Татарстана спрогнозировали рост числа заболевших в ближайшие 2 недели.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров