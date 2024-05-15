К 2030 году Татарстан планирует увеличить объем несырьевого экспорта на 70%

По словам министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко, в прошлом году объем экспорта составил 20% от общего объема отгруженной продукции. Он отметил, что у республики есть все возможности для развития внешнеэкономической деятельности, и выразил уверенность, что благодаря открытию отделения экспортного центра удастся реализовать экспортный потенциал Татарстана.

В 2023 году поддержку Российского экспортного центра получили 49 предприятий-экспортеров. Всего в республике было оказано более 3 тысяч услуг экспортно ориентированным предприятиям. Их получили более 400 субъектов малого и среднего предпринимательства, 79 из которых заключили экспортные контракты. Экспорт был поддержан в 65 стран мира.

Напомним, с января по апрель 2024 года экспорт зерна в направлении российских портов вырос на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за четыре месяца погружено 5,1 млн тонн зерна, что на 564,7 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

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Разиль Самигуллин