«До «Маяковского» группе было сложно вообще где-то сыграть»

Окончательно закрывается одна из главных концертных площадок Казани

Фото: realnoevremya.ru

Концертом группы «Дом Кукол» 17 мая в Казани закроется культурный центр «Маяковский». Таким образом концертная история здания, оказавшего значительное влияние на музыкальную жизнь города, закончится. Владелец здания Андрей Покровский, открывший здесь в 2007 году ресторан с концертной площадкой, подтвердил, что эта страница в истории объекта перевернута.

Один раз, напоследок

Как рассказал гитарист «Дома Кукол» Олег Бурилов, мог не состояться и концерт его группы (презентация виниловой версии альбома «Космонавтика» с участием Кости Игнатова и группы «НаСВЕТ»). Однако создатель ресторана «Маяковский. Желтая кофта» Андрей Покровский, признавая заслуги коллектива, который часто здесь выступал, решил все-таки провести это мероприятие.

— Событие печальное, но это жизнь, надеюсь, что у артистов и зрителей в Казани будет достойная альтернатива «Маяковскому», — отметил организатор концерта Дмитрий Ильин.

В «Кофте» выступали «Аукцыон», «Крематорий», «Дельфин», Найк Борзов и многие другие. realnoevremya.ru

Андрей Покровский задумал открыть ресторан в 2006 году, работая директором кафе «Театральное» в Доме актера, и купил здание на ул. Маяковского. Его дизайном занимались архитектор Рустем Шайхутдинов и художник Евгений Голубцов. Покровский предложил название, отсюда возник и концепт пространства — на основе идей футуризма и конструктивизма. В частности, до сих пор в туалете звучат стихи революционного трибуна.

Первым арт-менеджером, с 2007 по 2009 года, стала Алиса Вяткина, ныне гендиректор Национального музея РТ. После нее на этой позиции работали Андрей Шафоростов, Дима Зеленый (после открывший Rockstar Bar). С концерта группы «Ва-Банкъ» началась легендарная история «Маяковского».

В «Кофте» выступали «Аукцыон», «Маша и медведи», «Крематорий», Найк Борзов, «Дельфин», Billy’s Band, Markscheider Kunst и многие другие группы разных стилей. И, конечно, десятки казанских команд — заведение активно сотрудничало с промо-группами города. Долгое время здесь проводился фестиваль «Харокат».

В 2017 году на месте ресторана появилось творческое пространство «Маяковский». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Третье перевоплощение и конец

В 2017 году ресторан закрылся, а на его месте появилось творческое пространство «Маяковский», открытый московской компанией «Юнион групп», где, помимо концертов, были, к примеру, и лекции. Полтора год назад помещением занялся предприниматель Михаил Коренев (кофейня «Кофе с толком» и Малая академия гитары). В апреле 2024 года он опубликовал на «Авито» объявление, которое многие восприняли как продажу «Маяковского». Но нет, Коренев продал свой бизнес за 3,5 млн рублей, чтобы заняться другими своими проектами.

— «Маяковский» был очень хорошим местом. Почему? Да потому что до «Маяковского» группе было сложно вообще где-то сыграть, — рассуждает Айдар Хуснутдинов, организовавший в «Кофте» много концертов в 2010-х. — Мы репетировали в «Рок-капелле» в знаменитом здании бывшей конюшни. И два раза Азат Яхъяев, который там всем заведовал, нас приглашал принять участие в концертах. А чаще не мог. А потом незаметно появился «Маяковский». И там мог и «Аукцыон» или Шнуров сыграть, и какие-нибудь местные ужасные группы. И электронщина, и металл. И поэты еще выступали. И мы там просто прописались, играли иногда по несколько раз в неделю. Не буду перечислять всех великих людей, которые там организовывали вечеринки и выступали. Просто скажем им спасибо.

Последним для «Маяковского» станет концерт группы «Дом Кукол». realnoevremya.ru

Сам Андрей Покровский ответил «Реальному времени», что концерт «Дома Кукол» будет последним для «Маяковского». Он не подтвердил слухи, что на этом месте якобы откроется бильярдная, впрочем указал, что концертная история здания на Маяковского, 24а закончилась.

