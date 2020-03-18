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Фабрика Алафузова отреагировала на ажиотаж вокруг коронавируса

22:56, 18.03.2020
Фабрика Алафузова отреагировала на ажиотаж вокруг коронавируса

Казанский лофт Фабрика Алафузова добавил на циклопическое лицо, размещенное над входом в здание бывшего предприятия, такую же огромную медицинскую маску.

Таким образом заведение отреагировало на всеобщую панику, вызванную пандемией коронавируса.

Напомним, что в связи с угрозой распространения COVID-19 в Татарстане введены ограничения. В частности на проведение массовых мероприятий: спортивных соревнований, концертов и лекций.

Общество Татарстан
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