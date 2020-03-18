Фабрика Алафузова отреагировала на ажиотаж вокруг коронавируса
Казанский лофт Фабрика Алафузова добавил на циклопическое лицо, размещенное над входом в здание бывшего предприятия, такую же огромную медицинскую маску.
Таким образом заведение отреагировало на всеобщую панику, вызванную пандемией коронавируса.
Напомним, что в связи с угрозой распространения COVID-19 в Татарстане введены ограничения. В частности на проведение массовых мероприятий: спортивных соревнований, концертов и лекций.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым