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В Татарстане больницы под пациентов с коронавирусом принимают и других больных

20:26, 24.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане больницы под пациентов с коронавирусом принимают и других больных
Фото: tatarstan.ru

В Татарстане медучреждения, рассчитанные на прием больных COVID-19, работают и с другими пациентами. Близким тех, кто попал в эти больницы, не стоит беспокоиться и приписывать им коронавирус.

«Если пациент находится в госпитале, который развернут под COVID-19, это не значит, что у него стопроцентно положительный результат. Оставьте людей в покое. Не надо сразу всех «хоронить», приговаривать к смертной казни, если они поступили в этот госпиталь», — приводит «Татар-информ» слова вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой.

Напомним, что на сегодня в Татарстане 426 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом числится уже 51 выздоровевший пациент. Ни одного смертельного случая в республике на зафиксировано.

ОбществоМедицина Татарстан
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