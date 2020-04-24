Синоптики: в Татарстане осадки начнут сокращаться со среды

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Гидрометцентр Татарстана прогнозирует ухудшение погодных условий в ближайшие сутки. В воскресенье в республике потеплеет, но осадки будут постепенно прекращаться только в среду.

Метеорологи составили прогноз на ближайшие несколько дней. В субботу, 25 апреля, погода в РТ будет формироваться под влиянием активных атмосферных фронтов западного циклона. Управление уже объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра и возможных гроз.

В воскресенье же ожидается потепление до 10—15 градусов выше ноля, а в отдельных районах до +20°С. При этом сохранится сильный ветер порывами до 15—20 м/с.

В понедельник днем температура воздуха составит от +13°С до +18°С.

Во вторник ожидается приход южного циклона. Температура днем должна колебаться от +8°С до +13°С. Прогнозируются дожди разной интенсивности.

В среду, 29 апреля, синоптики ждут сокращения осадков. А вот дневные температуры опустятся до 7—12 градусов Цельсия.