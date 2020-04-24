Синоптики: в Татарстане осадки начнут сокращаться со среды
Гидрометцентр Татарстана прогнозирует ухудшение погодных условий в ближайшие сутки. В воскресенье в республике потеплеет, но осадки будут постепенно прекращаться только в среду.
Метеорологи составили прогноз на ближайшие несколько дней. В субботу, 25 апреля, погода в РТ будет формироваться под влиянием активных атмосферных фронтов западного циклона. Управление уже объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра и возможных гроз.
В воскресенье же ожидается потепление до 10—15 градусов выше ноля, а в отдельных районах до +20°С. При этом сохранится сильный ветер порывами до 15—20 м/с.
В понедельник днем температура воздуха составит от +13°С до +18°С.
Во вторник ожидается приход южного циклона. Температура днем должна колебаться от +8°С до +13°С. Прогнозируются дожди разной интенсивности.
В среду, 29 апреля, синоптики ждут сокращения осадков. А вот дневные температуры опустятся до 7—12 градусов Цельсия.Общество Татарстан
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