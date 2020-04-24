«Подсечно-огневое градостроительство»: на Назарбаева сносят 108-летнее здание

«Уничтожителям карантин не объявляли»

Вчера вечером в телеграм-канале «Архитектурасы» появилась тревожная запись о том, что «что-то нехорошее происходит с историческим зданием бывшей средней школы на Эсперанто»: на крыше здания появились рабочие, которые начали разбирать крышу. Сегодня утром стало понятно: это не ремонт и не реконструкция, а полный разбор здания.

Олеся Балтусова, помощник президента РТ, написала сегодня в своем аккаунте в Facebook эмоциональный пост о том, что снос идет прямо сейчас, во время режима самоизоляции:

«В традициях подсечно-огневого градостроительства (с) сносят в праздники и выходные, а сейчас воспользовались режимом самоизоляции. Уничтожителям карантин не объявляли, и архитектурное сооружение [...] стремительно разбирают.

Еще раз. Это объект из списка предмета охраны исторических памятников г. Казани. Охраняться должен, по риторике Комитета по охране ОКН РТ, как и дом по 1 Мая, 16. Знакомая картина. Нет статуса памятника, никто и не пойдет вызывать полицию. Кто дал разрешение на снос? Неизвестно. С постройки уже сняли крышу и взялись за разрушение стен».

Олеся Балтусова, помощник президента РТ, написала сегодня в своем аккаунте в Facebook эмоциональный пост о том, что снос идет прямо сейчас, во время режима самоизоляции

Помощник президента сообщает, что вместе с ТРО ВООПИиК направила запросы в профильные министерства и ведомства, и сетует на то, что «снос всегда идет быстрее, чем защитные действия, к сожалению».

Путаница с датировкой

Автор канала «Архитектурасы» вчера дал неверную историческую справку о доме, которую подхватили и многие СМИ, и Олеся Балтусова: якобы здание относится к советскому периоду и построено в 1934 году. Сегодня в телеграм-канале ошибка была исправлена:

«Здание построено на два десятилетия раньше, накануне Первой мировой войны, в 1912 году, по проекту архитектора Михаила Степановича Григорьева.



О возрасте здания также свидетельствуют известковый раствор, старинная (так называемая цепная) перевязка стен и клинчатые перемычки окон. Эти признаки раскрылись при разрушении стен. В 1930-х годах так не строили. Все эти строительные технологии были в прошлом».

По информации канала, у здания есть статус исторического ценного градоформирующего объекта. На снос уйдет два дня — об этом сообщили рабочие.



Комитет по охране ОКН РТ сегодня разослал журналистам и редакциям республиканских СМИ сообщение о том, что работы по сносу были согласованы заранее. Фото facebook.com/obaltusova

Снесут, а потом снова построят

Комитет по охране ОКН РТ сегодня разослал журналистам и редакциям республиканских СМИ сообщение о том, что работы по сносу были согласованы заранее. Согласно этому тексту, в марте дом обследовали, установили аварийное техническое состояние строительных конструкций и здания в целом:

«Согласно техническому заключению, здание находится в зоне с высоким уровнем грунтовых вод, что приводит к постоянному затоплению подвала здания и прогрессирующему разрушению бутовой и кирпичной кладки стен подвальной части здания. Фундаменты, находящиеся постоянно в сыром состоянии, подверглись деструкции, дальнейшая безопасная эксплуатация не обеспечивается. Разрушения и деформации строительных конструкций свидетельствуют об исчерпании несущей способности здания и опасности обрушения. Учитывая состояние здания, угрожающее безопасности людей и влекущее физическую утрату самого объекта, комитетом согласовано проведение демонтажных работ на объекте при обязательном условии последующего воссоздания объекта в первоначальном облике, в материалах, аналогичных подлинным».

Комитет по охране утверждает, что сейчас разрабатывается эскизный проект, который должен учесть все требования «по сохранению предмета охраны исторического поселения».

Ситуация со зданием на Назарбаева обсуждается с самого утра. Фото facebook.com/obaltusova

Олеся Балтусова: «Все решения комитетом принимаются за закрытыми дверями»

Ситуация со зданием на Назарбаева обсуждается с самого утра: встревоженные сообщения появлялись и в казанских пабликах во «ВКонтакте», многие обсуждают тему в комментариях у Балтусовой и делают перепосты ее сообщения. Сама Олеся Александровна посетовала «Реальному времени» на то, что Комитет по ОКН работает «за закрытыми дверями»:

— К сожалению, с горечью приходится констатировать, что все решения комитетом принимаются за закрытыми дверями, а научно-методический совет более не работает. Со времени создания этого госорагана ни один проект реставрации не обсуждался экспертно членами секций. Не было вынесено на обсуждение и решение по сносу и воссозданию объекта по Назарбаева — из списка охраны исторического поселения Казани.

Все яркие инциденты, вызывающие общественное волнение, происходят из-за этого. Если бы проект был вынесен и заслушан, доказан проектировщиками, такого резонанса бы не было. Все члены совета — это архитекторы и эксперты в наследии, имеющие авторитет, но они стали не нужны. После реорганизации Минкульта совет более не действует, акты о непригодности объектов к выявлению составляются чиновниками без специалистов. А сносы идут.



Людмила Губаева