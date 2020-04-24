В Ростуризме предложили упростить получение визы в Россию после пандемии

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Из-за отсутствия въездного туризма Россия теряет 300 млрд рублей за квартал. Об этом сообщили в Ростуризме.

В ведомстве подчеркнули, что закрытие границ несет колоссальные убытки для экономики.

По данным Ростуризма, въездной туризм приносит стране около $11,5 млрд в год, или 2,5% от всего экспорта России. Он же и может стать одним из локомотивов по выходу российской экономики из кризиса после пандемии. Для этого в ведомстве предложили упросить порядок получения визы, передает ТАСС.

Ранее председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов сообщил, что из-за распространения коронавирусной инфекции турпоток в Татарстан снизился на 50%.

