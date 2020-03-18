Из-за коронавируса турпоток в Татарстан упал на 50%

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов сообщил, что из-за распространения коронавирусной инфекции турпоток в Татарстан снизился на 50%.

«До какой величины дойдем — пока сказать сложно. Спустя некоторое время мы сможем понять, сколько выручки удалось сохранить и сколько недополучено», — цитирует его «Татар-информ».

По словам Иванова, туроператоры переживают не лучшие времена, однако основное их количество финансово устойчиво.