ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога

ВТБ расширяет действие программы «Беззалоговый автокредит», увеличивая до 1,5 млн рублей лимит кредитования и снижая ставку на 0,6 п.п. — до 8,4% годовых. Клиенты смогут приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог кредитной организации.

С момента старта программы в январе текущего года в рамках предложения клиенты оформили сделки уже более чем на 140 млн рублей. Средний размер кредита составил 340 тыс. рублей. При этом наибольшей популярностью финансирование без залога пользовалось у жителей Уфы, Саратова и Кемерово.

«ВТБ одним из первых на рынке автокредитования предложил покупать транспортные средства не только без первоначального взноса, но и без обязательства передавать машину в залог банку. Благодаря этому автолюбители могут не привлекать деньги под более высокие ставки в рамках кредитования наличными. С сегодняшнего дня мы увеличиваем и сумму, которую можно получить у нас — с 500 тыс. до 1,5 млн рублей, а также снижаем ставки и реализуем возможность оплаты транспортного средства напрямую продавцу. Соответственно, автомобиль или любой вид моторизированной техники становится для клиентов еще доступнее», — прокомментировал Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов — вице-президент ВТБ.

Действие программы распространяется на новые и подержанные автомобили без ограничения по возрасту, а также моторизированную технику: мотоцикл, снегоход, квадроцикл и т. п. Минимальная ставка по кредиту — от 8,4% годовых — доступна при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок, включая дисконт 0,5—1 п.п. для зарплатных клиентов.

Преимуществом данной программы является возможность приобрести любой понравившийся клиенту автомобиль, отсутствие требований к первоначальному взносу, приобретаемому транспортному средству и необходимости оформления КАСКО, а также минимальный пакет документов для оформления кредита (возможно оформить кредит по двум документам). В рамках предложения возможно оформление кредита в размере от 100 тыс. до 1,5 млн рублей. Срок кредитования — от года до 5 лет, решение принимается банком от 30 минут. Подать заявку по новой программе можно на сайте банка или в точках продаж автокредитов, а оформить кредит — как в центрах автокредитования ВТБ, так и в автосалонах.



Банк ВТБ (ПАО)

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