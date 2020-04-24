Создатель проекта «Адские бабки» объяснила, почему ЦБ РФ не заинтересован в развитии экономики

Создатель проекта «Адские бабки» экс-редактор экономических разделов «Коммерсанта» и «Известий» Александра Баязитова считает, что ЦБ сегодня выступиает не за развитие российской экономики.



Баязитова приводит в пример слова Набиуллиной, что ее цель — не та, что записана в Конституции — поддержка рубля. Ее цель — это удержание инфляции.

«А как он ее удерживает? Дело в том, что инфляция зависит от двух факторов, как все знают из школьного курса. Во-первых, от количества денег в экономике — печатают деньги или не печатают деньги, во-вторых, от скорости оборота этих денег в экономике. Если мотивировать экономику, то скорость оборота в экономике увеличится, предприятия будут что-то покупать, продавать, выплачивать зарплату, то есть деньги будут оборачиваться в экономике. А если морозить экономику, то, даже когда ЦБ печатает деньги, инфляция не возникает.

То есть те деньги, которые ЦБ напечатал, так или иначе расходятся по банкам, но в конечном итоге эти деньги у кого-то в карманах оседают. Скажем, у населения. И население кладет эти деньги в банк на депозит. И, соответственно, скорость обращения денег не увеличивается, даже с напечатанными деньгами инфляция не возникает», — считает Баязитова.

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