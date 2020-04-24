В Башкирии пассажир авто погиб после аварии с водителем без прав

Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии 42-летний житель Архангельского района погиб после того, как автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Как сообщает ГИБДД республики, авария произошла 23 апреля утром в Белокатайском районе на 31 км автодороги Большеустьикинское — Новобелокатай. 33-летний житель Мечетлинского района за рулем Chery A15 допустил съезд в кювет. Машина после этого опрокинулась.

В результате пострадал пассажир, 42-летнего мужчину госпитализировали. Через несколько часов он скончался на больничной койке.

Отмечается, что водитель, допустивший аварию, не имел водительских прав. Кроме того, он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

