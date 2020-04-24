СМИ: Apple в 2021 году начнет продажу компьютеров с собственным процессором

В 2021 году компания Apple планирует начать продажи компьютеров Mac с собственным процессором.

В частности, речь идет о чипе на базе процессора A14, который используется в следующем поколении айфонов.

Отметим, что сейчас Apple использует в компьютерах процессоры Intel.

Как сообщает Bloomberg, со ссылкой на собственные источники, процессоры будут иметь восемь высокопроизводительных ядер под рабочим названием Firestorm и четыре энергосберегающих ядра с рабочим именем Icestorm.

Напомним, что американская фирма ZecOps, занимающаяся кибербезопасностью, выявила в программном обеспечении смартфонов iPhone и планшетов iPad корпорации Apple уязвимости, которые в течение нескольких лет могли позволять хакерам похищать информацию с устройств.

