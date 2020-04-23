Эксперты выявили уязвимые для хакеров недоработки в ПО Apple

Американская фирма ZecOps, занимающаяся кибербезопасностью, выявила в программном обеспечении смартфонов iPhone и планшетов iPad корпорации Apple уязвимости, которые в течение нескольких лет могли позволять хакерам похищать информацию с устройств.

В частности речь идет о недоработках в почтовом приложений Apple, которые, как предположили в компании, имеются с сентября 2012 года. Специалисты обнаружили несколько кибератак, которые удалось сделать из-за этой недоработки.

Как уточнили в компании, хакеры могут отправить пользователю электронное письмо со специальным вложением. Оно вызывает краткосрочный сбой в работе операционной системы iPhone или iPad. За это время киберпреступники похищают личные данные, например, фотографии или сведения о контактах пользователя.

Представители фирмы отметили, что сообщили Apple о неполадках, часть из них в корпорации уже устранили, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что приложениями американских корпораций Apple и Google по отслеживанию передвижений в условиях пандемии коронавируса не смогут воспользоваться почти 2 млрд человек.

