Минниханов анонсировал продолжение строительства казанского метрополитена

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня казанский метрополитен. Сейчас здесь начали проходку перегонных тоннелей первого участка второй линии метрополитена со строящейся станции метро «Сахарова».

В настоящее время развернуты работы по строительству второй линии казанского метрополитена. В ходе осмотра работ глава республики отметил, что, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, строительство метро продолжается.

«Какой бы ни был кризис, строить надо. Хорошо, что у нас есть свое предприятие — «Казметрострой», свои специалисты. Желаю всем хорошей работы», — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Напомним, что вторая линия метрополитена соединит пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский, пройдет по направлению ул. Ю.Фучика — Ак. Сахарова — Космонавтов (Советская площадь) — Компрессорная — Футбольный стадион — Чуйкова — Волгоградская — Восстания и охватит микрорайоны с наибольшими пассажиропотоками.

Сейчас общая протяженность казанской подземки составляет 19,4 км, количество станций — 11. Пассажиропоток в казанском метро составляет до 160 тыс. человек в сутки.