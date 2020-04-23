Новости общества

17:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов анонсировал продолжение строительства казанского метрополитена

17:21, 23.04.2020
Минниханов анонсировал продолжение строительства казанского метрополитена
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня казанский метрополитен. Сейчас здесь начали проходку перегонных тоннелей первого участка второй линии метрополитена со строящейся станции метро «Сахарова».

В настоящее время развернуты работы по строительству второй линии казанского метрополитена. В ходе осмотра работ глава республики отметил, что, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, строительство метро продолжается.

«Какой бы ни был кризис, строить надо. Хорошо, что у нас есть свое предприятие — «Казметрострой», свои специалисты. Желаю всем хорошей работы», — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Напомним, что вторая линия метрополитена соединит пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский, пройдет по направлению ул. Ю.Фучика — Ак. Сахарова — Космонавтов (Советская площадь) — Компрессорная — Футбольный стадион — Чуйкова — Волгоградская — Восстания и охватит микрорайоны с наибольшими пассажиропотоками.

Сейчас общая протяженность казанской подземки составляет 19,4 км, количество станций — 11. Пассажиропоток в казанском метро составляет до 160 тыс. человек в сутки.

ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров