В Казани задержали наркокурьера-закладчика

В Казани полицейские задержали 23-летнего наркокурьера. В его квартире обнаружили пакет с гашишем, МДМА, амфетамином и каннабисом.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, молодого человека задержали во время закладки наркотиков. После этого сотрудники уголовного розыска провели обыск в квартире, где был обнаружен пакет, обмотанный изолентой с наркотическими веществами. Полицейскими было изъято более 304 грамм наркотиков.

Курьер объяснил, что приобрел наркотики в интернете и расфасовывал дозы для собственного потребления.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Мужчина находится под стражей.

