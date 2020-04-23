В Казани задержали наркокурьера-закладчика
В Казани полицейские задержали 23-летнего наркокурьера. В его квартире обнаружили пакет с гашишем, МДМА, амфетамином и каннабисом.
Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, молодого человека задержали во время закладки наркотиков. После этого сотрудники уголовного розыска провели обыск в квартире, где был обнаружен пакет, обмотанный изолентой с наркотическими веществами. Полицейскими было изъято более 304 грамм наркотиков.
Курьер объяснил, что приобрел наркотики в интернете и расфасовывал дозы для собственного потребления.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Мужчина находится под стражей.
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