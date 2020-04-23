В Казани появятся три старообрядческих кладбища
Власти Казани предоставят старообрядцам три кладбища. Три объекта в поселках Мирный, Салмачи и Дербышки получат статус вероисповедальных кладбищ.
Согласно постановлению исполкома, опубликованному в сборнике документов мэрии, в Мирном на улице Рощинской теперь размещается «Введенское старообрядческое кладбище».
В Салмачах погост на улице Тигез теперь получит название «Ильинское старообрядческое кладбище». В Дербышках на Окружной улице — «Дербышкинское старообрядческое кладбище».
С просьбой организовать в Казани старообрядческие кладбища обратились представители казанской общины Христиан Древлеправославно-Кафолического Вероисповедания и Благочестия Старо-Поморского Согласия, отмечается в документе.Общество Татарстан
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