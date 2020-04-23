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В Казани появятся три старообрядческих кладбища

11:16, 23.04.2020
В Казани появятся три старообрядческих кладбища
Фото: google.com/maps / скриншот

Власти Казани предоставят старообрядцам три кладбища. Три объекта в поселках Мирный, Салмачи и Дербышки получат статус вероисповедальных кладбищ.

Согласно постановлению исполкома, опубликованному в сборнике документов мэрии, в Мирном на улице Рощинской теперь размещается «Введенское старообрядческое кладбище».

В Салмачах погост на улице Тигез теперь получит название «Ильинское старообрядческое кладбище». В Дербышках на Окружной улице — «Дербышкинское старообрядческое кладбище».

С просьбой организовать в Казани старообрядческие кладбища обратились представители казанской общины Христиан Древлеправославно-Кафолического Вероисповедания и Благочестия Старо-Поморского Согласия, отмечается в документе.

Общество Татарстан
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