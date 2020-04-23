Органы власти Татарстана будут предоставлять документы по противодействию коронавирусу в 24-часовой срок

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о порядке подготовки и представления проектов актов и иных документов по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в РТ.

Согласно документу, руководителям исполнительных органов власти и руководителям территориальных федеральных органов власти, бизнес-омбудсмену РТ и уполномоченному по правам ребенка РТ поручено обеспечить предоставление в кабмин документов по противодействию коронавирусу в 24-часовой срок и обеспечить их согласование в 4-часовой срок. Если срок превышен, то документ автоматически согласован.

Руководителям подразделений Аппарата правительства РТ поручено обеспечивать проработку, согласование и представление на подпись проектов документов в срок не более 24 часов с момента поступления в кабмин.