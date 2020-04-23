В Уфе грузовик протаранил отечественную «семерку»

В Уфе грузовик КАМАЗ протаранил легковушку ВАЗ-2107. Пострадала молодая пара.

Как сообщает ГИБДД республики, на 20 км автодороги Уфа — Оренбург 64-летний водитель грузовика допустил столкновение с попутным ВАЗ-2107, который остановился на запрещающий сигнал светофора. От удара отечественную машину отбросило на Skoda Octavia.

В результате пострадали пассажиры ВАЗ — 24-летний парень и 24-летняя девушка. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.