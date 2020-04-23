В Нацмузей Татарстана передали орден Ильгама Шакирова

В Национальный музей Татарстана передали высшую госнаграду республики — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» под номером 1, принадлежавший татарскому певцу Ильхаму Шакирову. С инициативой о передаче реликвии выступили родственники легендарного артиста.

Орден представляет собой восьмиконечную звезду, изготовленную из серебра 925-й пробы с применением метода золочения и эмалирования. Знак ордена при помощи декоративного ушка в виде тюльпана и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой трехцветной лентой, символизирующей цвета Государственного флага РТ.

Музей в скором времени включит орден в состав фонда после оформления необходимых документов Минкультуры Татарстана. После утверждения всех необходимых бумаг, орден станет частью музейного фонда РТ и займет свое место в создающейся к 100-летию ТАССР большой экспозиции «История Татарстана с древнейших времен до наших дней».

Вместе с орденом родственники передали и другие награды Ильхама Шакирова.

Напомним, что народный артист России и Татарстана, певец Ильгам Шакиров скончался 16 января 2019 года на 84-м году жизни после продолжительной болезни.

