Сегодня в Татарстане ожидается метель, сильный ветер и до +6 градусов

В четверг, 23 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода. Днем местами дождь и мокрый снег, в отдельных районах кратковременная метель.

Ветер северо-западный, западный умеренный, местами сильный порывами до 16—21 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем будет от +1°С до +6°С. В Казани она составит от +2°С до +4°С. В Набережных Челнах — от +2°С до +4°С.

