В Татарстане планируют пробурить 30 артезианских скважин

В Татарстане в этом году запланировано пробурить 30 артезианских скважин, а также установить 35 водонапорных башен и проложить 220 км водопроводных сетей.

К работам уже приступили в Бавлинском, Читопольском, Апастовском, Дрожжановском, Тетюшском, Мамадышском районах.

Также в республике идет работа по техобследованию объектов в рамках программы модернизации систем водоотведения, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

