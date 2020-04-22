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В Татарстане планируют пробурить 30 артезианских скважин

17:46, 22.04.2020
В Татарстане планируют пробурить 30 артезианских скважин
Фото: wikipedia.org NovelNik

В Татарстане в этом году запланировано пробурить 30 артезианских скважин, а также установить 35 водонапорных башен и проложить 220 км водопроводных сетей.

К работам уже приступили в Бавлинском, Читопольском, Апастовском, Дрожжановском, Тетюшском, Мамадышском районах.

Также в республике идет работа по техобследованию объектов в рамках программы модернизации систем водоотведения, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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