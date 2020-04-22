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«Татнефтехиминвест-холдинг» проведет собрание акционеров заочно

15:57, 22.04.2020
«Татнефтехиминвест-холдинг» проведет собрание акционеров заочно
Фото: tatarstan.ru

Совет директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» решил перенести годовое собрание акционеров с 28 мая на 5 июня. В то же время решено провести собрание в заочной форме.

Список лиц, имеющих право на участие в нем, будет составлен по данным реестра на 12 мая, говорится в сообщении холдинга, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

Напомним, в марте совет директоров рассмотрел несколько новых проектов. В том числе, пероксидную и кумольную технологии получения оксида пропилена, гидратную технологию хранения и транспортировки попутного газа и другие.

ПромышленностьБизнес Татарстан
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