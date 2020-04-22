ГАЗ не устроило распределение госзаказа на машины скорой помощи в пользу Ford Sollers

Отечественный автопроизводитель ГАЗ недоволен тем, что большинство автомобилей скорой помощи поставит «Форд Соллерс».



Напомним, вчера правительство определило «Форд Соллерс», ГАЗ и УАЗ единственными поставщиками автомобилей скорой помощи для регионов РФ. Елабужская компания поставит 653 автомобиля из общего количества законтрактованных 1 258 машин — больше половины.

«ГАЗу, который обеспечивает занятость более 20 тыс. сотрудников и заказы для 3,7 тыс. российских поставщиков, этот объем дает около 1,5 дня работы заводского конвейера. Тогда как производитель гораздо менее локализованной зарубежной модели, на российском заводе которого работают как минимум в 10 раз меньше сотрудников, чем на ГАЗе, обеспечен госзаказом на две недели загрузки», — цитирует сообщение компании «Интерфакс».

По мнению ГАЗа, было бы «логично распределить госзаказ с учетом степени локализации производства российских и иностранных моделей, количества отечественных поставщиков и количества сотрудников на российских предприятиях, задействованных в выполнении заказа».

«Такое распределение заказа между российской и американской марками еще и вдвойне абсурдно в ситуации американских санкций, которые продолжают давить на ГАЗ», — отметили в пресс-службе производителя.