Таможенники Татарстана нашли 500 подделанных компрессоров с логотипом КАМАЗа

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанская таможня нашла 500 компрессоров с товарными знаками КАМАЗа с признаками подделки.



По данным пресс-службы ведомства, также в Набережных Челнах таможенники арестовали 321 пару спортивной обуви брендов Adidas и Nike с признаками контрафакта, которой торговали два местных предпринимателя. Весь изъятый товар отправлен на экспертизу.

Всего таможенный контроль за последнее время не прошли еще 12 740 единиц контрафактной продукции. В основном это автозапчасти, конструкторы, куклы, игрушки. Больше всего контрафакта приходится на конструкторы Lego, Ninjago, Friends, Nexo Knight.